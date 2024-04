Dez artistas ligados às áreas da pintura, escultura e cinema foram premiados na XVII edição do Prémio ENSA ARTE-2024, no meio de um universo de 282 abras de arte concorrentes.

Os primeiros classificados de cada área levaram para casa seis milhões de kwanzas como gesto de reconhecimento pelos seus trabalhos artísticos.

Levou o grande prémio Pintura o artista João Cassanda, com a obra "Mamuila Feliz" , na categoria Escultura, em primeiro lugar ficou Virgílio Pinheiro com a obra "Pietá Angolana" , João Ngangula com obra "Marcas de Guerra", venceu o prémio Especial Cinema.

O evento realizado pela ENSA- Seguros Angola teve lugar nesta quinta-feira,25, no auditório Saydi Mingas do Museu da Moeda, em Luanda, e contou com a presença do Ministro da cultura, Filipe Zau, secretário do estado para Finanças, Antoniel dos Santos, representantes da embaixada da França e do Banco Nacional de Angola.

Quanto aos prémios, os vencedores que saíram em primeiro lugar nas categorias de pintura e escultura receberam, seis milhões de kwanzas, os segundos classificados ficaram com três milhões e 500 mil kz.

O grande Prémio Juventude Escultura foi para o artista Jelson Matias, com a obra "Resilientes e Imprescindíveis como o Imbondeiro".

E na categoria Juventude Pintura foram premiadas duas obras, "Quando Parar" de Emerson Manuel e "O Pensador" de Belmiro Pereira.

De acordo com o consultor da ENSA- Seguros Angola, Augusto Mateus, o principal objectivo deste evento de premiação das artes plásticas é ajudar e incentivar os artistas a nível do País.

O Prémio ENSA ARTE tem uma periodicidade bienal, sendo concorrentes os criadores de obras de pintura e escultura que protagonizam as tendências estéticas contemporâneas destas modalidades.

Em cada edição do prémio, é aberta a modalidade especiais, tendo já sido exemplo a gravura, a fotografia e a cerâmica.

Nesta ano, a novidade foi a categoria de cinema, onde o vencedor foram João Ngangula, com o filme "Marcas da Guerra" e Vicente Manuel que venceu o prémio Alliance Française com o filme "Desperdício".

Foram inscritos neste concurso 282 obras de arte, sendo 216 pinturas, 41 esculturas e 25 obras de cinema, mas foram apenas seleccionadas apenas 29 pinturas, seis escultura e sete obras de cinemas.