O escritor Dario de Melo faleceu este domingo, aos 87 anos, em Benguela, sua cidade natal. Nascido a 2 de Dezembro de 1935, exerceu várias profissões como a de professor, inspetor escolar, editor no Instituto Nacional do Livro e do Disco e funcionário do Ministério da Informação.

Enquanto jornalista, trabalhou na rádio, foi director da Voz do Bié, em 1972, da Tveja (Revista de Televisão Pública de Angola), em 1983, do Jornal de Angola, e do Correio da Semana, que fundou juntamente com Manuel Dionísio, em 1991. Trabalhou igualmente no jornal Jango, em 1992.

Para além destas funções, publicou diversos artigos na imprensa, muitos dos quais o Novo Jornal, onde foi cronista durante vários anos.

Publicou 18 livros na área da literatura infanto-juvenil, como "Estórias do Leão Velho", em 1985, "Vou Contar", em 1988, "Aqui, mas do Outro Lado", em 2000, e "As Sete Vidas de um Gato", em 2002, com o qual obteve o prémio PALOP 98 de Língua Portuguesa de Literatura Infantil.

Publicou também um livro de poesia, intitulado "Onda Dormida".

Dario de Melo era membro da União dos Jornalistas Angolanos e da União de Escritores Angolanos da qual já foi presidente da Assembleia Geral (1992-1994).