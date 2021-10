O músico Filipe Mukenga vai estar no Hotel Diamante, em Luanda, para um show intimista de Jazz, nesta sexta-feira, 08 de Outubro, a partir das 19:30. O autor de "humbi-humbi", agora com 72 anos, é aguardado com grande expectativa porque vai quebrar um prolongado "jejum" de espectáculos.

Este espectáculo é organizado pela Jazz In, produtora angolana que há já alguns anos vem apostando na qualidade e na internacionalização da música angolana, e terá transmissão pela RDP-África para seis países, nomeadamente Portugal, África do Sul, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau.

No show, o artista vai revisitar, no seu jeito peculiar de cantar, sucessos como "humbi-humbi", "Ndilokewa", "Eu vi Luanda", "Hailwayange pike mbela", entre outros.

Adriano Guimarães, mentor do projecto Jazz In, em declarações ao Novo Jornal, considerou Filipe Mukenga "um artista que dispensa apresentações, cujos temas musicais e verticalidade artística atravessam fronteiras, despertando públicos em Angola e no mundo".

"O evento vem dar início a uma nova era para o Projecto Jazz In, criado para ajudar a elevar o nome dos artistas angolanos no mundo", frisou o responsável de um dos "palcos" onde artistas conceituados a nível nacional e internacional já "emprestaram" suas vozes.

Além da voz inconfundível de Filipe Mukenga, os fãs poderão deleitar-se com uma exposição onde participarão vários artistas plásticos. Para participar da noite, os bilhetes estão a ser comercializados online em www.jazzin.ao

Filipe Mukenga, cantor e compositor de 72 anos, é natural de Luanda, onde nasceu em Setembro de 1949. Começou a tocar em 1964 por influência dos Beatles. Colaborou com grupos como: Os Brucutus, os Indómitos, The Five Kings, The Black Stars, Os Rocks, os Electrónicos, os Jovens e Apollo XI.

Gravou o seu primeiro álbum, "Novo Som", em 1990 para a editora EMI-Valentim de Carvalho. Colabora ainda num dos temas do disco "Mingos & Os Samurais" de Rui Veloso. Em 31 de Maio de 1991 actua, conjuntamente com Os Tubarões, no Coliseu dos Recreios.

"Kianda Kianda", O seu segundo álbum gravado em Paris para a editora Lusáfrica, foi lançado em 1994.

Em 1996 é gravado o lítero-musical intitulado "O Canto da Sereia: o Encanto" em que é co-autor com Filipe Zau. Outros cantores presentes no disco são Carlos Burity, Katila Mingas, Paulo Flores, Dino, Eduardo Paim e Fernando Tordo. Colabora também no disco "Luanda Lua e Mulher" de Filipe Zau.

O tema "Eu vi Luanda" é incluído na banda sonora do projecto "O mar : a música dos povos de língua portuguesa" dos brasileiros Oboré. É um dos nomes escolhidos para a compilação "África em Lisboa" lançada pela EMI no ano de 1998.