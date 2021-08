Denominado Afrocomics - um traço angolano, o evento que acontece em vários países é uma iniciativa do Goethe-Institut, que visa juntar talentos para criar uma banda desenhada do zero, apenas influenciada pela cosmologia (estudo da origem e da composição do universo) de cada país.

Os concorrentes serão assim desafiados a criar realidades através das suas imaginações, tendo como pano de fundo a realidade angolana, tal como acontecia com os filósofos pré-socráticos, que "tentavam descobrir a verdadeira origem de tudo, sem recorrer a fabulações e narrativas míticas, baseando-se apenas no conhecimento racional, na observação e nos nexos causais".

Em Luanda, a oficina acontece nos dias 20, 21 e 22 de Setembro, nas instalações do Goethe-Institut. No dia 24, realizar-se-á a exposição resultante das criações, que deve ficar patente no Memorial António Agostinho Neto até 30 de Outubro.

Segundo a organização, as inscrições, abertas para escritores e desenhistas, podem ser feitas através do link docs.google.com, na Internet. Ainda conforme as regras do Afrocomics, apenas devem participar do evento cidadãos com menos de 18 anos de idade.

