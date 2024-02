Em actividades no mercado desde 2021, a Diamond Films ambiciona mudar o paradigma da indústria audiovisual em Angola, preocupando-se com aspectos estruturantes como empregos consistentes e produções com orçamentos de todos os bolsos. Guiado por um dos administradores, a equipa do NJ visitou a cidade cenográfica da produtora das novelas "Rio", "Mahinga" e "Windeck".

O apelo é de um dos administradores e produtores-executivos da produtora audiovisual Diamond Films, que carimbou os seus créditos no mercado angolano desde 2021, quando iniciou grandes produções. Prende a atenção de famílias angolanas através de uma distribuidora de televisão por satélite. Gregório Sousa partilhou o desejo de trabalhar para canais de televisão locais.

"Mahinga", a novela que retrata um dramático conflito entre o bem e o mal, com cenas principais num clube nocturno privado, onde as elites jovens procuram diversão, com poucos eleitos que conhecem a função mística do estabelecimento, foi o tema escolhido para cobrir o panorama principal da sala de recepção para quem deseja aceder à cidade cenográfica, localizado na via expressa.

No fim de uma tarde de sexta-feira, ainda o sol iludia uma radiação de meio-dia, como tem sido a praxe dos últimos dias, mal digeríamos o significado do cenário mahingado, atrás da recepcionista, que se preparava para ir anunciar a nossa chegada, como que surgindo de uma parede através de um toque de mágica, interrompeu a breve recepção da sua colega o produtor-executivo Gregório Sousa, com quem tínhamos agendada a entrevista. Vinha lançado com as mãos esticadas para frente, deu-nos as boas-vindas com uns efusivos apertos de mãos, com a alta expectativa em nos partilhar certa informação e também desabafo.

