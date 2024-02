Kazukuta dá pontapé de saída da 46° Edição do Carnaval de Luanda

Já começou o Carnaval de Luanda. Os três primeiros grupos são do estilo Kazukuta, vêm do Sambizanga, Capalanga (Viana) e Cazenga. O União Kazukuta do Sambizanga abre a 'pista' da 46ª edição do emblemático carnaval , que se dança na Marginal, à procura do segundo título na sua galeria.