Ao contrário dos 6,6 milhões Kz do orçamento passado, OGE-2024 prevê 5,5 mil milhões para a rubrica "Implementação da Estratégia do Livro e da Leitura". Incremento não abafa, contudo, críticas de escritores e editores, que questionam como se vai gastar o dinheiro e lembram que PR já havia criado uma megacomissão para livro e leitura que encerrou mandato de cinco anos sem realizar qualquer actividade.

O Orçamento Geral do Estado para 2024 prevê despesas acima de 5,5 mil milhões de kwanzas para Estratégia do Livro e da Leitura, um montante quase 10 vezes superior ao do exercício económico anterior, apesar de uma comissão concebida pelo Presidente da Republica para a dinamização deste segmento ter concluído, em 2023, um mandato de cinco anos sem realizar nenhuma actividade, apurou o Novo Jornal.

Denominada "Implementação da Estratégia do Livro e da Leitura", a rubrica exibe um incremento bastante acentuado, sendo que, ao contrário dos 6,6 milhões de kwanzas do OGE-2023, o orçamento deste ano reserva-lhe 5,5 mil milhões.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/