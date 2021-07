O radialista Miguel Neto abandonou recentemente a rádio Luanda Antena Comercial (LAC), e levou consigo o seu programa "RC", o mais ouvido nas tardes de domingo, das 13 às 15, na frequência 95.5 FM. As razões para a saída do radialista da LAC não foram avançadas pelo próprio nem pela rádio, mas o Novo Jornal soube de fontes seguras que Miguel Neto deixou a LAC após desentendimento com um alto funcionário da direcção daquela estação radiofónica.

O "RC" é um programa de entretenimento, emitido nas antenas da LAC há 27 anos pelo próprio Miguel Neto, também conhecido por "Nível".

Ao Novo Jornal, Miguel Neto, que é também o rosto do programa "explosão musical" da Televisão Pública de Angola (TPA), confirmou a sua saída da LAC.

"Saí da LAC, mas não expulso. Levei comigo o programa "RC" que faço há 27 anos. Há muita coisa que prefiro não comentar ou responder", disse o radialista, acrescentando que agora está num novo projecto radiofónico e no próximo mês de Setembro os ouvintes do "RC" vão poder ouvir o programa numa outra estação de rádio.

Questionado sobre o suposto desentendimento que teve com um alto funcionário da direcção da LAC, Miguel Neto não confirmou mas também não desmentiu, apenas assegurou que prefere não abordar o assunto.

"A verdade é que deixei a LAC e o "RC" vai para outra rádio. Nesta altura já trabalho para a nova temporada do programa", disse.

A saída de Miguel Neto da LAC é motivo de conversa entre as pessoas, sobretudo nas redes sociais, onde muitos ouvintes que acompanham o programa na Luanda Antena Comercial querem saber das razões.

Entretanto, soube o Novo Jornal de fontes seguras que as razões que levaram o apresentador Miguel Neto a deixar a LAC terá sido por desentendimento com um alto funcionário da direcção que no princípio desde mês suspendeu a emissão do programa, após receber a queixa de uma cantora angolana, de renome, que não gostou de ouvir o seu nome no "RC", porque achou ser um insulto e exigiu um direito de resposta da LAC que o emitiu sem antes ouvir o apresentador.

Sobre o assunto o Novo Jornal tentou ouvir a direcção da LAC. José Rodrigues, o seu director de informação, não atendeu as ligações nem respondeu a mensagem.

O Novo Jornal soube que nos últimos tempos o programa "RC" tem sido alvo de críticas por parte de muitos artistas que ouvem os seus nomes na rubrica "plágio amoto", (espaço onde é discutida a produção musical), que apresenta, muitas vezes, as semelhanças entre as músicas angolanas e as estrangeiras.

Conforme a fonte, as queixas sobre essa rubrica à direcção da rádio foram o ponto de discórdia entre o apresentador do "RC" e um alto funcionário da hierarquia da LAC.

No ar há 27 anos, o "RC" é um programa radiofónico de variedades suportado por um trio formado por música, entretenimento e informação.