O colectivo cultural Pés Descalços mantém abertas, até ao dia 30 do corrente mês, as candidaturas (Open Call) à 2.ª edição da residência artística LUUANDA, a ser realizada no mês de Outubro, na capital do País.

Financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, com apoio da Academia BAI e da Galeria TINAWC, o programa está aberto à participação exclusiva de artistas visuais e curadores emergentes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que desenvolvam a prática artística no continente e/ou na diáspora.

Com as candidaturas a poderem ser feitas desde 19 de Abril, devendo, para efeito, os interessados utilizar o e-mail geral@pesdescalcoscc.org, a iniciativa permitirá a selecção, pelo corpo de júri, de um número máximo de seis participantes, entre artistas e curadores emergentes dos PALOP, sendo que a lista final dos candidatos apurados será divulgada no dia 30 de Julho. A residência, que se prevê realizar-se em Outubro, terá a duração de três semanas.

O programa de residências artísticas LUUANDA pretende focar-se na experiência de viver na Luanda contemporânea, através das suas personagens, ritmos, poesia, nostalgia e drama, seguindo a construção imaginária tão explorada na literatura de escritores angolanos.

