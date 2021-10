Após sagrar-se vencedor da 24.ª edição do Festival da Canção de Luanda, com «Cale-se de Mim», Wilmar Nakeni fala ao Novo Jornal sobre a sua carreira, desmistifica a mensagem por detrás da música vencedora e diz-se disponível para novos desafios.

"Inicialmente havia submetido ao concurso outra música, intitulada Viva! Há vida em mim; mas percebi logo que já não era inédita, por isso tive de trocá-la pela canção Cale-se de mim. Isso ocorreu três dias antes de encerrarem as inscrições do Festival. Não tinha inspiração, mas depois fiz a música vencedora em 15 minutos", revela-nos o jovem artista que acaba de colocar o seu nome na lista das novas estrelas da música angolana.

Wilmar Nakeni, que dedica o prémio à sua família, diz que a música Cale-se de mim é o retrato de uma angústia e que o processo de criação teve como base de inspiração a poesia, a sensibilidade da música espiritual africana e os elementos de outras manifestações artísticas.

"Ao compor a música, a minha base foi o género da canção, o surrealismo dos anos 80 e 90 e adicionei-lhe a ambiguidade que os quadros dos artistas plásticos nos oferecem, bem como identifiquei nela a sensibilidade da música espiritual africana. É uma canção que, ouvida, se tem uma percepção e, quando lida, se tem outra", frisa o jovem natural de Luanda.

Para o vencedor do grande Prémio da Canção, ainda é prematuro falar-se de uma obra discográfica, contudo avança que, até final do ano, vai promover dois temas musicais da sua autoria: Cânticos 5 e Cale-se de mim.

"Tenho procurado solidificar-me e criar uma fidelidade com o público. Apesar de eu existir como artista há já algum tempo, para muita gente ainda sou um novo talento. Por isso, julgo que preciso primeiramente de trabalhar e de apresentar projectos ao público com as dimensões que eles merecem, para posteriormente dar outros passos".

O jovem artista diz estar disponível para se juntar a uma produtora, caso receba convite.

Poeta, compositor e intérprete, Wilmar Nakeni levou para a casa três milhões e 500 mil Kz, após sagrar-se vencedor da 24.ª edição do Festival da Canção de Luanda, e arrebatou, igualmente, o galardão de melhor voz do concurso.

