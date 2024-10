A selecção angolana de futebol, Palancas Negras, venceu esta noite, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, o Níger, por 2 - 0, e está a três pontos do Campeonato Africano das Nações (CAN/2025).

Mabululu e Milson, no segundo tempo do jogo, foram os autores dos golos que colocam Angola com nove pontos na liderança do Grupo F, na fase de apuramento para o CAN do próximo ano, em Marrocos.

Na próxima terça-feira, 15, Angola volta a defrontar o Níger, no seu reduto, para o desafio da segunda volta do Grupo F, que tem ainda o Sudão e o Gana.

Angola é líder do Grupo F, com nove pontos, seguida do Sudão, com quatro, o Gana está em terceiro, com dois, e o Níger é último, com apenas um.