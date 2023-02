Supostas ordens da PRODEL e da RNA terão, no último sábado, 04, silenciado a realização do "A Voz dos Kotas", em Cambambe, que visou homenagear antigas glórias do clube da vila. PRODEL diz ter havido falta de procedimento por parte da organização do programa.

O programa "A Voz dos Kotas", dos mais mediáticos transmitidos aos sábados pela Rádio Cinco, viu, no dia 04 de Fevereiro, a sua realização barrada em Cambambe, por supostas "ordens superiores", que, segundo fontes, terão partido do Conselho de Administração da PRODEL E.P, apurou o Novo Jornal junto da organização do evento que visou homenagear as antigas glórias do Clube Recreativo de Cambambe.

As fontes relevaram que, a 28 e 29 de Janeiro último, foi dado o primeiro pré-aviso da não-realização do programa da Rádio Cinco na pousada de barragem de Cambambe, orientação que, conforme os interlocutores, para além da PRODEL, veio também de Pedro Cabral, actual presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola, que orientou a realização do programa de 4 de Fevereiro em Luanda e não em Cambambe como tinha sido acordo inicialmente.

No dia 30 de Janeiro, a direcção da Associação "Havemos de Voltar Cambambe" ficou a saber que o programa da Rádio Cinco, que visava homenagear algumas figuras do Clube Recreativo daquela vila, tinha sido proibida pelo Conselho de Administração da PRODEL, porque essa última instituição suspeitava que fizessem parte do painel alguns funcionários reformados descontentes e alguns sindicalistas iriam aproveitar-se dos microfones da emissora pública para dizer "inverdades" da referida instituição do Estado que actua na produção de energia, deduziram as fontes em função das respostas que receberam do director da barragem.

Joaquim Ventura, PCA da PRODEL, contactado pela organização no sentido de apurar as razões que estiveram na base do cancelamento da actividade na pousada da barragem, admitiu, segundo fontes, que as outras actividades podiam decorrer no local, mas que estava proibido o programa "A Voz dos Kotas", situação que se deu uma semana antes do 04 de Fevereiro, dia em que os profissionais da rádio iriam fazer homenagens às figuras do Recreativo de Cambambe, clube da vila com o mesmo nome.

