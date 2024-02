Chegou o dia do tão esperado jogo entre as selecções de Angola e da Nigéria para os quartos-de-finais do CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim. No fim da partida, uma delas será a primeira selecção a apurar-se para as meias-de-finais do campeonato, visto que este será o primeiro jogo de apuramento para as meias-finais.

Os angolanos estão expectantes e ansiosos à espera da hora do jogo porque acreditam numa vitória da selecção dos Palancas Negras frente à Nigéria, que dará passagem às meias-finais da competição.

Nas ruas, nos táxis, nos locais de trabalho e nos mercados, a conversa é só sobre o jogo desta sexta-feira no CAN e os jogadores como Gelson Dala, Mabululu, Gilberto "Gibele", Zito Luvumbo e Fredy, são os favoritos para destabilizar a defesa da Nigéria.

Para os nigerianos, este jogo significa uma desforra, pois os angolanos afastaram-nos do campeonato do mundo.

Os nigerianos têm até agora a melhor defesa da competição, com apenas um golo sofrido, enquanto os angolanos têm um dos melhores ataques, com nove golos marcados.

Gelson Dala é o segundo melhor marcador do Campeonato Africano das Nações (CAN), com quatro golos apontados, e é um dos atletas de luxo no ataque dos Palancas.

Apesar de a história demonstrar que a Nigéria é uma das grandes selecções africanas, no presente, essa glória esvai-se nos resultados obtidos nas últimas competições internacionais, com menos exuberância no "placard".

No confronto directo entre Super-Águias e Palancas Negras, o jogo de infeliz memória para os nigerianos foi em 2005, para o Mundial da Alemanha, em que os angolanos deixaram, com uma vitória em Luanda por 1-0, e um empate em Lagos por, os nigerianos em casa.

Em caso de vitória, Angola poderá fazer história, pois chegará pela primeira vez às meias-finais do CAN.

"Angola vai ganhar porque a Nigéria no seu melhor momento futebolístico, com grandes nomes do futebol africano e mundial, como "Jay-Jay" Okocha e Nwankwo Kanu, nunca nos ganhou, não será agora", assegura, confiante, Luís Bastos, cujo pensamento é partilhado por centenas de adeptos.

Outros estão confiantes que desta vez Angola vai fazer história no CAN e que chegará mais longe, ou seja, à final.

Esta partida, para além do confronto entre angolanos e nigerianos, vai apor ainda os dois técnicos portugueses, Pedro Gonçalves, da selecção de Angola e José Peseiro, da selecção da Nigéria.

Para o duelo desta sexta-feira, os Palancas Negras vão contar com o apoio nas bancadas do Estádio Félix Houphouet-Boigny com mais de 400 adeptos que nas primeiras horas de hoje viajaram de Luanda para Abidjan, para, no terreno, apoiar a selecção, numa iniciativa do Movimento Nacional Espontâneo, do Banco BIC e da TAAG.

Para chegarem aos quartos-de-final, os angolanos venceram nos "oitavos" a Namíbia por 3 - 0, ao passo que a Nigéria derrotou os Camarões por 1 - 0.

A par do jogo entre Angola e Nigéria, esta sexta-feira, o segundo desafio do dia, às 21:00, vai opor a República Democrática do Congo (RDC) à Guiné, no Estádio Olímpico Alassane Ouattara.

No sábado, vão jogar as selecções do Mali e da Costa do Marfim, às 18:00, e às 21:00, as selecções de Cabo Verde e da África do Sul.

Em caso de vitória frente à Nigéria, Angola defrontará o vencedor do jogo Mali e Costa do Marfim, ao passo que o vencedor do jogo RDC - Guiné Conacri irá enfrentar o vencedor da partida Cabo Verde - África do Sul.

A possibilidade dos dois lusófonos, Angola e Cabo Verde, se defrontarem neste Campeonato Africano das Nações, será apenas na final, caso os dois vençam as partidas dos quartos-de-final e das meias-finais.