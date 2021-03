Com «luz verde» do «núcleo duro», por decidir em manter Gustavo da Conceição na presidência do COA até finais dos JO, fontes ligadas ao dossiê avançam que o facto de o líder não se ter pronunciado sobre o seu futuro poderá levá-lo a um quinto mandato.

O núcleo duro do Comité Olímpico Angolano (COA) decidiu-se, nos últimos dias, a manter temporariamente o presidente cessante, Gustavo Vaz Dias da Conceição, até à disputa dos Jogos Olímpicos (JO) de Tóquio (Japão), a realizar-se em Agosto próximo, apurou o NJ de fontes ligadas ao dossiê.

Fontes apontam que o facto de Gustavo da Conceição não ter anunciado se volta ou não a candidatar-se na presidência do COA é um sinal de que o competente líder no dirigismo desportivo angolano poderá, entre Agosto ou Setembro do corrente ano, comunicar a sua recandidatura ao organismo.

"Nada está confirmado, mas ficou claro, na última Assembleia-Geral do COA, que o actual presidente, o senhor Gustavo da Conceição, não tendo dito se continua ou não com a sua missão à frente do COA, irá, depois dos Jogos Olímpicos, avançar para a sua recandidatura. Apesar de nada estar fechado sobre o dossiê, muita coisa poderá acontecer nos próximos dias", sustentou a fonte.

Na eventualidade de avançar para outro mandato, o Novo Jornal contactou Gustavo da Conceição, presidente cessante do COA, mas não teve resposta do homem que vai conduzir os destinos da instituição até finais dos JO.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)