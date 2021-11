Após 44 anos de existência e saída das instalações dos Irmãos Maristas, direcção do INEF «Instituto Major Saidy Mingas» diz que instituição esteve bem acomodada. Actualmente funciona na Centralidade do Kilamba.

Conhecido também como Instituto "Major Saidy Mingas", o Instituto Normal de Educação Física (INEF), órgão vocacionado à formação de docentes com cursos básicos e médio de Educação Física, foi criado à luz da reformulação do Sistema de Ensino ocorrido em 1978, tutelado pelo Ministério da Educação. Em 44 anos de existência, o INEF, segundo a sua direcção, já formou 3.500 pessoas, distribuídas pelas 18 províncias, soube o Novo Jornal.

No seu historial, desde a sua criação, o INEF funcionou nas instalações dos Irmãos Maristas, antigo "Cristo Rei", até ao ano 1994/1995, mais tarde no Ngola Kiluanje, período em que, segundo Domingos Torres "Didi", se viu reduzido pelo número de salas e, consequentemente, a capacidade de ingresso de novos alunos.

A funcionar no Bloco P da Centralidade do Kilamba, Mayomona Zita, actual director da instituição, diz que "hoje o INEF opera sem as condições ideais para a formação de professores, porque as instalações são inadequadas, uma vez que carecem de vários meios técnicos para as aulas práticas, designadamente campo de futebol, quadras multiusos para basquetebol, andebol e voleibol, bem como piscina".

Dados do Fórum sobre o Desporto Escolar e Universitário de 2018, a que o NJ teve acesso, apontam que muitos dos técnicos formados nestas instituições foram (e são até ao momento) os maiores impulsionadores da massificação e do desenvolvimento desportivo em Angola.

