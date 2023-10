O futebol doméstico regressa, este sábado, 28, ao convívio dos prosélitos da modalidade, depois de um longo e frustrante defeso, com a entrada em acção do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão, Girabola, na edição de 2023/24, com 15 equipas perfiladas para a disputa da longa maratona de 30 jornadas, que vão definir o novo campeão.

Esta edição do Girabola vai ser marcada com a entrada de novos actores, que, pela primeira vez, entram para a disputa do troféu mais cobiçado do futebol doméstico. São Salvador do Zaire e União de Malanje são os mais novos "inquilinos" do campeonato, que tem como campeão em título o Petro de Luanda, que entra para a competição com o propósito de voltar a levar o "caneco" para a sua galeria no Eixo-Viário.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/