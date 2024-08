Equipas que vão disputar o Girabola, que arranca a 13 de Setembro, desdobram-se em preparação. Paralelamente, as direcções dos clubes vão à caça de patrocinadores para aguentar as 30 jornadas do campeonato e a Taça de Angola. Para o suporte financeiro, equipas "introduziram" uma nova táctica: a do balaio. Trata-se de contribuições financeiras dos adeptos por intermédio de um cesto semelhante ao usado nas igrejas para o depósito de ofertas.

O sorteio da 47.ª edição do Girabola 2024/2025, prova que arranca no dia 13 de Setembro, está marcado para 16 de Agosto, na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF), Urbanização Nova Vida.

Nesta altura, as equipas realizam estágios dentro e fora do País, mas administrativamente as suas direcções procuram atrair novos apoios financeiros, para garantir a continuidade na maior competição da modalidade e livrar-se do "sobe-e-desce".

O exemplo prático é do Wiliete de Benguela, que, para ?fintar" a situação financeira, os adeptos, os moradores e os simpatizantes ajudaram a angariar valores, recorrendo ao famoso "balaio ou cesto", em que cada um deposita, livremente, uma quantia.

Sem entrar em detalhes desta acção "suis generis" no desporto nacional, Victorino Visele, em conversa com o Novo Jornal, lembrou que a iniciativa foi do clube e os resultados foram apresentados em conferência de imprensa realizada na sede da formação benguelense.

