Sem adiantar a data para o início das obras, o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), sob tutela de Ana Paula do Sacramento, antiga andebolista nacional, está decido a reabilitar o estádio 11 de Novembro, 11 anos após a sua inauguração.

As obras da nova catedral do futebol nacional estarão orçadas em mil milhões de kwanzas, aliás, esse valor já constava do Orçamento Geral do Estado/2021, mas, após a sua revisão, as verbas deixaram de fazer parte do "bolo" que, na altura, estava destinado para o MINJUD, apurou o Novo Jornal.

Segundo o MINJUD, durante a reabilitação do gigante da Camama, Rui Costa, actual secretário-geral da FAF, é um dos rostos que estarão na comissão que tratará das obras de melhoria do estádio.

Este semanário apurou, igualmente, que o MINJUD se decidiu a acelerar com o processo de reabilitação do estádio, após pressão feita pela FAF, órgão-reitor do futebol nacional, evitando, deste modo, que o 11 de Novembro fosse alvo de restrições por parte da CAF e da FIFA.

Actualmente, o 11 de Novembro tem os dois placards electrónicos e elevadores avariados, fissuras em quase toda a sua volta, por falta de manutenção e conservação, uma pista de atletismo danificada, que nunca serviu a modalidade, soube o NJ.

Fonte da direcção gestora avançou ao Novo Jornal que as situações de desgaste não se limitam apenas aos compartimentos já mencionados. Só para se ter em conta, actualmente, o exterior apresenta um cenário com capim por toda a parte, tal como o estaleiro ainda presente, muitos anos depois da edificação do estádio. O heliporto está inoperante e as zonas comerciais já não existem.

