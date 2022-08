Com resultados positivos de pouco mais de 280 milhões Kz, em 2021, a FAB recebeu do Ministério de tutela mais de 267 milhões de kwanzas, sendo que a maioria dos gastos financeiros foi suportada pelos patrocinadores.

No primeiro relatório e contas aprovado no passado mês de Julho, o elenco da Federação Angolana de Basquetebol (FAB) presidida pelo empresário José João Moniz da Silva, o órgão que rege a modalidade no País encerrou o exercício financeiro de 2021 com resultados positivos de 280,7 milhões de kwanzas, atestou o Novo Jornal através do documento a que tivemos acesso.

Deste valor, segundo a descrição, só o custo com pessoal gastou mais de 357,8 milhões de kwanzas. Já os outros custos e perdas operacionais, a FAB salienta terem consumido pouco mais de 857 milhões Kz, contra os seis milhões Kz dos outros custos e perdas não operacionais.

Com os subsídios de alimentação, durante o exercício financeiro de 2021, a FAB desembolsou 44,2 milhões de kwanzas, 272 milhões de outras despesas com pessoal, quatro milhões Kz com os subsídios de férias e pouco mais de 2,5 milhões com os encargos sobre remunerações, lê-se no documento consultado por este semanário.

