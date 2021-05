No documento já em posse do Tribunal Provincial de Luanda, o Ferrovia do Huambo, que se queixa da «injustiça» do Conselho de Disciplina da Federação Angola de Futebol (FAF), solicita a suspensão do Girabola e alerta que, caso a solução não for encontrada internamente, o dossiê será entregue à FIFA.

O Ferrovia do Huambo, clube que viu 19 pontos retirados na tabela de classificação do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, Girabola, por suposta má inscrição de um dos seus atletas (Alberto Eliseu Xavier "Vingumba"), interpôs ao Tribunal Provincial de Luanda uma providência cautelar contra a FAF, apurou o Novo Jornal de fontes ligadas ao dissê.

No documento que já deu entrada no Tribunal Provincial, a formação do Planalto Central, que diz ser vítima de injustiça, solicita a suspensão do Girabola, por considerar ilegítima e ilegal a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da FAF, sob liderança do jurista José Carlos Miguel.

Ainda na mesma providência cautelar entregue ao referido órgão de justiça, a direcção do Ferrovia do Huambo considera que "a actual gestão da FAF não tem legitimidade para praticar tal acto, bem como o artigo 17.º do Regulamento do Girabola diz que "não existe má inscrição de jogadores, sendo também essa responsabilidade do Conselho Técnico e não de Disciplina".

