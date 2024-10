A selecção angolana de futebol "Palancas Negras" está a concorrer ao prémio da Confederação Africana de Futebol (CAF) de melhor selecção de África, ao lado das selecções do Côte d"Ivoire, Marrocos, Nigéria e do Burkina Faso.

Os Palancas Negras subiram esta quinta-feira, 24, mais três posições no ranking da FIFA, estando agora na posição 82.

Para além da indicação ao prémio de melhor selecção africana, Angola irá ainda concorrer em mais duas outras categorias da CAF.

O técnico dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, é um dos candidatos ao título de melhor treinador do ano.

O Petro de Luanda, com presenças consecutivas na fase de grupos da Liga dos Campeões, e pela primeira vez da "Super Liga", elevou bem alto o nome de Angola no futebol africano.

As nomeações destacam o crescimento e o potencial do futebol em Angola, colocando o País no centro das atenções no panorama desportivo africano.

O prémio aos vencedores será entregue no dia 16 de Dezembro, em Marrocos, palco do CAN"2025.

Os Palancas Negras já têm carimbo de forma antecipada no passaporte para a fase final da Copa de África das Nações (CAN), ocupando o 1° lugar do Grupo F, de qualificação, com 12 pontos.