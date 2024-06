O jogo de "roer as unhas" entre o Petro de Luanda e o 1.º de Agosto, esta quarta-feira,18, às 16:00, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, é o duelo de cartaz das meias-finais da Taça de Angola. Os "tricolores" são os campeões do recém-terminado Girabola 2023/24, ao passo que os "militares" ficaram na 7ª posição.

Este clássico ofusca assim a final da Taça de Angola, que será disputada no próximo domingo, na Lunda-Sul, visto que o Petro de Luanda e o 1.º de Agosto são as duas melhores equipas de futebol angolanas e as que congregam o maior número de adeptos.

O Petro não vence em campo a formação do 1.º de Agosto desde a época 2020/21, desde que o português Alexandre Santos assumiu o comando dos tricolores.

O técnico português garantiu ser um desafio diferente por ser a eliminar e naturalmente espera que a vitória sorria para a sua formação.

Já Filipe Nzanza, técnico do 1.º de Agosto, ambiciona vencer o Petro de Luanda, no jogo desta tarde no Estádio 11 de Novembro.

O treinador militar garante prontidão para derrotar o adversário e fazer a dobradinha, visto que já é o campeão da presente edição do Girabola.