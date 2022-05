Termina este sábado, 28, a maior festa do futebol angolano, o Girabola 2020/22, com o Petro de Luanda campeão antecipado, e com o segundo lugar a ser disputado entre as formações do 1.º de Agosto e do Sagrada Esperança da Lunda-Norte, no estádio 11 de Novembro em Luanda, as equipas do Progresso do Sambizanga, Kabuscorp do Palanca e Sporting de Benguela, já despromovidos, dizem adeus à competição.

Os "Petrolíferos" e adeptos celebrarem a conquista (já antecipada) do 16.º título de campeão nacional, no final do jogo da 30ª e última jornada do Girabola 2021/22, com a formação do Interclube, no estádio 22 de Junho, no Rocha Pinto.

O Petro quer ganhar o jogo diante dos "Polícias", para atingir a maior pontuação de sempre do Girabola, 77 pontos, pese embora esta época ter chegado aos 74 pontos, um recorde nunca atingido por nenhum clube do Girabola.

A formação do Rocha Pinto tem já consolidada a quarta posição do Girabola 2021/22, ao atingir os 49 pontos na jornada anterior, ao passo que o seu perseguidor, o Bravos do Maquis, tem 45.

O prato-quente da jornada 30 tem como destaque o jogo entre o 1.º de Agosto e o Sagrada Esperança da Lunda-Norte, que vão disputar o segundo lugar da prova que garante presença na Liga dos Campeões Africano.

A formação "Lunda" ocupa o segundo lugar com 60 pontos, enquanto os "Militares" estão na terceira posição, com 58.

Já despromovidas para o segundo escalão estão as equipas do Progresso Sambizanga, no 14º lugar, com 19 pontos, o Kabuscorp do Palanca, em 15º, com 17, e o Sporting de Benguela, em 16º, com apenas 09, irão apenas cumprir calendário nesta última jornada.

Os clubes condicionavam a disputa da 30.ª e última jornada do Girabola devido à falta de pagamento do Consórcio, organismo criado para apoio aos clubes que actuam no principal campeonato nacional, mas a direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF) reuniu-se com os clubes e avisou que vai penalizar com falta de comparência as equipas que se escusarem jogar na última jornada.

O Girabola 2021/22 é liderado pelo Petro de Luanda, já campeão, com 74 pontos.