Face ao impedimento na contratação de jogadores provenientes do exterior, militares prometem reforçar-se com atletas internos, que melhor se encaixam no estilo de jogo do clube. FAF diz estar a cumprir com recomendações da FIFA.

Clubes angolanos que disputam o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, Girabola, vêem-se impedidos pela Federação Angolana de Futebol (FAF) de inscrever jogadores, por recomendação da FIFA, órgão que rege o futebol mundial, apurou o NJ junto de formações nacionais.

De acordo com o 1.º de Agosto, o primeiro que mostrou o descontentamento através das redes sociais, este impedimento é fruto do arranque tardio do Girabola, inicialmente previsto para Agosto 2020, devido aos constrangimentos incitados pela Covid-19.

Com este travão para a vinda de jogadores do exterior, o clube militar lembra aos sócios e adeptos que a direcção técnica está atenta ao mercado doméstico, na perspectiva de encontrar atletas que satisfaçam as ambições da formação que luta para a revalidação do título.

"O 1.° de Agosto tinha alvos bem definidos, inclusive futebolistas angolanos que jogam na diáspora, com quem chegou a estabelecer contactos informais, mas as negociações tiveram de ser canceladas, por força das normas da FIFA", lê-se na nota do clube central das Forças Armadas Angolanas.

