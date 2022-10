Com detalhes da abertura do género guardados a «sete chaves» pelo núcleo mais restrito da formação da Polícia, fonte daquele emblema assegurou ao Novo Jornal que, em cumprimento das exigências da CAF, em Novembro arranca no campo Raul Kinanga o futebol feminino.

A direcção do Grupo Desportivo Interclube, liderada pelo comissário Alexandre Canelas, anunciou que irá abrir, em Novembro, as oficinas para o futebol feminino, confidenciou ao Novo Jornal uma fonte afecta ao núcleo restrito do emblema sustentado financeiramente pelo Ministério do Interior, através dos seus diversos ramos.

A fonte assegurou a este semanário que a decisão de abrir portas ao futebol feminino visa obedecer à imposição da Confederação Africana de Futebol (CAF), que intimou, em 2021, os emblemas que participam em provas sob batuta daquele órgão com informação de que, se quisessem continuar a fazer parte das competições, deviam avançar também com os escalões femininos nas suas agremiações.

Não se sabe, em princípio, se com quantas atletas o elenco de Alexandre Canelas irá proceder à abertura do escalão feminino, muito menos quem será o coordenador da referida área.

O que também a fonte ficou sem revelar ao NJ é o orçamento que será aplicado para a materialização do futebol feminino da formação da Polícia, mas sabe-se, desde já, que o campo de relva sintética Raul Kinanga, localizado no quartel-general do Interclube, será o local que vai acolher a nova aventura do emblema fundado a 28 de Fevereiro de 1976.

