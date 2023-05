Os onze clubes que estão a disputar a presente edição do Campeonato Nacional sénior feminino, denominado "Liga Azule, fruto do patrocínio da petrolífera Azule Energy, terão recebido cada um total de um milhão de kwanzas, que tem servido para acautelar as despesas ligadas ao alojamento. A prova está a ser disputada em Luanda, Benguela, Malanje e Huíla, apurou este semanário junto das formações participantes.

Contactados pelo Novo Jornal, os responsáveis dos clubes afirmam que este patrocínio da Azule Energy veio, de alguma forma, reduzir algumas dificuldades vividas pelas formações, na competição que registou um aumento do número de jogos e que requer mais em termos de logística.

Actualmente na quinta posição da tabela, com 20 pontos, o Clube Formigas do Cazenga, presidido por Ngouabi Salvador, aponta ao NJ que um dos ganhos da prova é o aumento do tempo de duração do campeonato, o que requer mais na logística dos próprios participantes.

"O grande impacto para nós é o facto de a prova estar a ser disputada num modelo diferente, em cerca de quatro meses, ao contrário do figurino anterior que era concentrado, com a disputa em aproximadamente 10 dias. Há um aumento substancial do número de jogos", explicou Ngouabi Salvador.

O responsável do clube fundado em 2001 semanário confirmou a este semanário ter recebido da FAB, fruto do patrocínio da Azule Energy, um milhão de kwanzas, um valor que veio atenuar o impacto orçamental de uma prova que considera de longa e que implica a realização de deslocações interprovinciais.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/