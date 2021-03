Ana Paula do Sacramento Neto reconhece que, apesar de o Estado ter reduzido o volume de recursos para a prática desportiva, se impõe a necessidade de o desporto no País ganhar a autonomia financeira.

Num certame realizado pela Media Claque, que debateu sobre os negócios desportivos em Angola, uma conferência juntou, no passado sábado, 20, no Royal Plaza Hotel, município de Talatona, mais de uma dezena de palestrantes. Na abertura do encontro, a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, assegurou que, apesar das dificuldades que o País vive, o Governo não vai deixar de patrocinar o desporto, pois essa é uma das suas obrigações.

Durante o evento que juntou líderes de associações desportivas, presidentes de federações, jornalistas e empresários, a governante reconheceu que a Covid-19 aumentou a crise económica e financeira e provocou imensas dificuldades às empresas, aos agentes desportivos e às demais instituições que lidam com o desporto.

"Embora o momento seja difícil para todos, não pretendemos, com isto, afastar o Estado das suas obrigações face ao desporto, mas, sim, reduzir a sua intervenção, dando maior espaço e protagonismo aos particulares, no sentido de transformar o desporto angolano num negócio rentável", lembrou a titular do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD).

Por esta razão, o MINJUD elogiou o encontro realizado pela Media Claque, porque o debate ajuda a lançar ideias e a criar oportunidades e formação de parcerias sólidas a nível do negócio desportivo, com o envolvimento dos clubes, federações, agentes, consumidores e académicos.

