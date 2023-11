Faltam 10 meses para os Jogos Olímpicos de Paris, e a liderança da Missão de Angola está preocupada com a ausência de uma verba no OGE, com vista a cobrir as despesas para o evento. Pedro Godinho acredita que o Governo vai corrigir a falha e na terça-feira, 14, o ministério de tutela discutia com o das Finanças a insercção da verba no documento aprovado na generalidade pela Assembleia Nacional.

A missão angolana para os Jogos Olímpicos de Paris/2024 está preocupada com a falta de verba para o evento no projecto de Orçamento Geral do Estado (OGE) apresentado pelo Executivo, revelou ao Novo Jornal o chefe da comitiva e vice-presidente do Comité Olímpico Angolano (COA), Pedro Godinho.

"A primeira preocupação tem a ver com o facto de não vermos reflectido no OGE para 2024 uma quota para os Jogos Olímpicos. Não digo isso no sentido crítico, respeito as decisões do Estado, sou um cidadão de bem, mas não achei normal não vermos reflectido no OGE nenhuma verba para os Jogos Olímpicos", desabafa o dirigente desportivo.

