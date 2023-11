A Selecção Nacional começa a caminhada para a Copa do Mundo de 2026 em Cabo Verde, na terça-feira (17). Apesar de jogarem fora de casa, as Palancas Negras ambicionam vencer.

A Selecção Nacional de Honras de futebol, Palancas Negras, começa a campanha de apuramento para a 23.ª edição da Copa do Mundo da FIFA de 2026, com palco nos Estados Unidos da América, Canadá e México, com duas deslocações difíceis a Cabo Verde (16.11) e Ilhas Maurícias (20.11), em desafios a contar para a primeira e segunda jornadas do Grupo D de qualificação africana.

As Palancas Negras têm embarque para a cidade da Praia, previsto para terça-feira (14) à tarde, em voo fretado. No dia seguinte, fazem o reconhecimento do palco do desafio, com o seleccionador nacional a privilegiar a recuperação da condição física dos jogadores, embora a componente táctica também venha a merecer alguma atenção do corpo técnico.

