O Williete Sport Clube, emblema benguelense, propriedade do empresário Wilson Faria, está entre as formações que querem "tomar de assalto" a gestão do estádio de Ombaka, uma infra-estrutura inaugurada em 2010 para acolher os jogos do Campeonato Africano das Nações.

A oportunidade de o Williete gerir o estádio nacional de Ombaka surge dias após o Governo, através do Ministério da Juventude e Desportos, ter aberto o concurso público para a gestão de pavilhões desportivos nas províncias de Luanda, Benguela, Malanje, Huíla, Namibe e Huambo.

A proposta agora oficializada já é antiga, pois em Junho de 2021, o elenco de Wilson Faria já tinha mostrado interesse junto do MINJUD para gerir o estádio de Ombaka, mas o dossiê ficou engavetado por razões que o clube de Benguela desconhece.

