Xadrez: Agentes desportivos acusam federação de letargia

Agentes do desporto ciência apontam o dedo acusador à Federação Angolana de Xadrez (FAX). Afirmam que o País não tem política desportiva para obter o título de Grande Mestre. A FAX contra-ataca justificando a situação com o fraco acompanhamento das famílias e dificuldades financeiras para envio de atletas aos estágios no estrangeiro e participação nos melhores torneios com a presença de grandes jogadores.