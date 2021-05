O pagamento do imposto industrial de 2020, para os contribuintes do regime geral, deve ser pago até ao próximo dia 31 de Maio, alertou a Administração Geral Tributária (AGT), estando os incumpridores impedidos de obter, entre outras repercussões, o reemboldo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

De acordo com um comunicado da AGT divulgado pelo portal do Ministério das Finanças, a declaração anual de rendimentos deve ser submetida electronicamente no Portal do Contribuinte, através do endereço electrónico https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao.

Neste alerta da AGT consta ainda uma chamada de atenção para o risco de infracção tributária em caso de não submissão electrónica da declaração anual de rendimentos "pelos sujeiros passivos" do referido imposto.

Uma das consequências desse incumprimento será o impedimento de obtenção da certidão de não-devedor ou o reembolso do IVA.