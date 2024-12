A ministra das Finanças, Vera Daves, que na terça-feira exonerou Vera Tangue Escórcio do cargo de presidente do conselho de administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), nomeou esta quinta-feira Álvaro Teixeira Costa Fernão para o lugar.

Álvaro Teixeira Costa Fernão foi director do gabinete de auditoria e integridade institucional da Administração Geral Tributária e desempenhou o cargo de administrador não executivo do conselho de administração do Banco Nacional de Angola.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado tem como missão a regulação e monitorização do sector empresarial público, a execução da política e programa de privatizações e reestruturações, a gestão e controlo das participações financeiras do Estado, o acompanhamento e supervisão da gestão dos activos financeiros e dos fundos públicos, bem como a gestão dos empréstimos concedidos pelo Estado.