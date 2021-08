O aumento da produção interna dos principais artigos de biossegurança contra a Covid-19 tem provocado a baixa de preços destes bens no mercado luandense, apurou o Novo Jornal junto das empresas grossistas distribuidoras de medicamentos.

Da ronda feita por este semanário, grande parte dos gestores dos depósitos de medicamentos situados no distrito urbano do Palanca, mais propriamente na rua Pedro de Castro Van-Dúnem "Loy", afirmou que a descida dos preços destes produtos está relacionada com a "excessiva oferta" no mercado dos artigos e equipamentos de biossegurança.

Quando Angola decretou, pela primeira vez na sua história, o Estado de Emergência devido à Covid-19, em finais de Março de 2020, no depósito de medicamentos Tudo Novo a caixa de 50 unidades de máscaras faciais era comercializada a 11 mil kwanzas, actualmente, entretanto, nota-se que houve um recuou significativo, já que a mesma quantidade deste produto é vendida naquela firma ao preço de 1.400 Kz, menos 9.600 Kz.

