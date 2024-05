O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) registou, de Março a Abril deste ano, uma variação de 2,61%, com aceleração de 0,07 pontos percentuais. A saúde lidera o aumento de preços e Luanda mantém-se no topo da lista das províncias onde houve maiores variações nos preços.

A informação consta da Folha de Informação Rápida (FIR) do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), onde se percebe igualmente que em termos homólogos (Abril 2023/ Abril 2024), regista-se uma aceleração na variação actual de 1,69 pontos percentuais.

De acordo com o documento consultado pelo Novo Jornal, as províncias com menor variação nos preços foram o Moxico (1,75%), Bengo (1,85%) e Lunda-Sul com 1,88%. Já as maiores variações nos preços dizem respeito a Luanda (3,26%), Huíla (2,48%) e Cabinda (2,34%).

A "saúde" lidera o aumento de preços, com variação de 3,25%, seguida da "alimentação e bebidas não alcoólicas", com 3,13%, vestuário e calçado (2,84%) e hotéis, cafés e restaurantes, com 2,59%.

O INE informa que a variação homóloga está nos 28,20%, registando um acréscimo de 17,61 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior (Abril de 2023). Comparando a variação homóloga actual com a registada no mês anterior verifica-se uma aceleração de 2,11%.

A Folha de Informação Rápida (FIR) do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) apresenta as despesas em bens e serviços que constituiu a base para construir os ponderadores e o cabaz de produtos do IPCN.

O Índice de Preços Grossista (IPG) teve variação mensal, no período de Março a Abril de 2024, de 3,02%, sendo 0,02 ponto percentual superior ao registo anterior.

Segundo o INE, a tendência da variação nos últimos 12 meses é crescente.

Neste segmento, a secção B (Pesca) foi a que conheceu maior aumento de preços, com 3,03%, sendo os produtos com mais variação a corvina (3,81%), carapau (3,53%), sardinha (2,78%), peixe-espada (2,58%), cachucho (2,42%), pescada (2,31%) e garoupa (1,73%), todos frescos.

