O Banco Angolano de Investimento (BAI) e a Associação Industrial de Angola (AIA) estão a realizar em todo o país uma série de iniciativas de apresentação de soluções de financiamento para as Pequenas e Médias Empresas PMS"s).

As soluções que o banco e a associação que agrega os industriais angolanos divulgam neste mês de Junho, estão disponíveis aos balcões da instituição financeira, incluindo o Crédito Campanha Agrícola, e que o Presidente da AIA, José Severino, defende como sendo oportunidades relevantes.

Numa nota enviado ao NJ pelo BAI pode ler-se que Severino afirmou numa das apresentações das soluções de financiamento disponíveis aos balcões do BAI devem ser "aproveitadas pelos empresários" pelo potencial que apresentam.

Por sua vez, Henrique Santos, um dos directores do BAI, assinalou que as soluções agora apresentadas correspondem às necessidades das empresas que são "o motor da economia" angolana.

"Continuamos abertos às Pequenas e Médias Empresas, e queremos aumentar o número de projectos financiados", disse, citado pela nota de imprensa do BAI.

A falta de financiamento da economia é uma das questões que os empresários e industriais angolanos mais enfatizam quando referem as dificuldades que enfrentam no dia a dia.

E os bancos são comummente acusados de darem prioridade a outros ramos de actividade, como a aquisição de títulos da dívida pública, de rendimento certo e seguro, ao invés do financiamento da actividade económica, com maior risco e mais exposto aos solavancos económicos do país.