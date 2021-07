Faz parte do pacote um financiamento no montante de 700 milhões de dólares, que servirá para a operação de apoio ao OGE, sendo que o reembolso deve ocorrer até Dezembro de 2025.

O Governo e o Conselho de Administração do Banco Mundial (BM) assinaram, terça-feira, 13, pelo punho da ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, e do director regional dessa instituição bancária, Jean Christophe, quatro acordos de financiamento para Angola no valor global de 1,8 mil milhões de dólares, sendo três com o BM e um conjunto entre o BM e a Agência Francesa para o Desenvolvimento.

Consta, entre um dos quatro acordos, a cedência de 417 milhões de dólares pelo Banco Mundial, para melhorar a capacidade técnica e operacional das três empresas públicas do sector eléctrico, nomeadamente: a RNT, ENDE e PRODEL. O Projecto financiará, em suma, investimentos de electrificação nas províncias de Luanda, Benguela, Huíla e Huambo, prevendo-se que poderá permitir que se forneçam 196.500 novas ligações eléctricas que poderão beneficiar pelo menos um milhão de pessoas, explicou Jean Christophe.

Faz parte do pacote um outro empréstimo no montante de 700 milhões de dólares, que servirá para a operação de apoio orçamental do Executivo, sendo que o reembolso deve ocorrer até Dezembro de 2025.

Já o terceiro acordo está relacionado com a disponibilização de 250 milhões de dólares para o projecto de "empoderamento das raparigas e aprendizagem para todos". Este projecto, segundo explicações das duas partes, irá introduzir um programa de bolsas de estudo para manter as raparigas na escola, atingindo meio milhão de jovens no auge da implementação, mais de metade de todas as raparigas que frequentam o primeiro ciclo do ensino secundário.

