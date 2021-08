No seu site oficial, o Banco Central identifica também três outras instituições cujas licenças se encontram caducadas.

Pelo incumprimento reiterado das normas que regem a sua actividade e por inactividade por período superior seis meses, foram revogadas as licenças das empresas Cristalpay, Goo Transfer, Eurodólar, Dakota, e Celecâmbios.

Já a Lezinho, Credilease e a Syridian encontram-se com as licenças caducadas, segundo uma nota do BNA publicada na sua página oficial.

Estas empresas foram liquidadas "de acordo com os procedimentos judiciais em geral aplicáveis às empresas comerciais, por força do disposto no n.º 3 do artigo 320.º da Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras", finaliza a nota.