Com o desaparecimento do projecto de Filomeno dos Santos, operadores da hotelaria viam no hotel-escola a solução para a carência de quadros nas suas unidades, mas entrega da gestão à Omatapalo está a gerar receios. Instituto do Fomento do Turismo, que lançou a iniciativa em várias províncias, sem "orientações" para prestar esclarecimentos.

Depois do anúncio do Grupo Omatapalo S.A como gestor do hotel INFOTUR, na província de Benguela, no fecho de 2021, emergem receios de que a Escola Técnica Regional de Hotelaria e Turismo não passe de um sonho idealizado há cinco anos, quando também o Fundo Soberano procedia ao lançamento da sua instituição de ensino, indicam informações recolhidas pelo Novo Jornal.

O grupo empresarial com ligações ao governador provincial de Benguela, Luís Nunes, recebe um de cinco empreendimentos similares que custaram ao Estado angolano 125 milhões de dólares norte-americanos.

Dois outros hotéis, no Namibe e na Huíla, ficam com o empresário José António Freitas, prevendo-se, conforme o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), que o de Cabinda avance também para a gestão privada e o de Luanda seja transformado em escola de formação.

Observadores atentos lembram que o modelo é similar ao que determinou a adjudicação da fábrica têxtil a empresários zimbabweanos, com opção de compra no final de determinado período de exploração, facto que tem suscitado críticas em relação a "verdadeiros benefícios" para o Estado no imediato.

