A partir de agora, em obediência a recomendações de órgãos "internacionais de referência", os bancos comerciais sob supervisão do Banco Nacional de Angola (BNA) estão obrigados a cumprir com novas regras que visam mensurar, gerir e monitorizar a liquidez das instituições bancárias, bem como manter num nível adequado o seu capital financeiro interno para cobrir os riscos que possam ocorrer. Trata-se da implementação do "Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP) ", primeiro, e, por último, do "Processo Interno de Avaliação da Adequação da Liquidez (ILAAP) ", indicam dois instrutivos aprovados pelo Banco Central.

No caso da aplicação do ICAAP, o BNA entende que os bancos comerciais, de agora para frente, com as novas regras, poderão garantir "a viabilidade do negócio e uma gestão de risco sã e prudente", já que às instituições passam a ser exigida "estratégias e processos sólidos, eficazes e completos para avaliar e manter numa base permanente o montante que consideram adequado para cobrir os níveis dos riscos, em função da natureza a que estejam ou possam vir a estar expostas".

De acordo com o instrutivo sobre o ICAAP, os bancos comerciais devem, também, "assegurar uma correcta especificação do perfil de risco, baseada em informação actualizada e prospectiva, para que se garanta que todos os "riscos materialmente relevantes sejam devidamente mitigados".

De agora em diante, igualmente por via do ICAAP de 18 de Junho, os 25 bancos comerciais que actuam no País deverão ter a capacidade de demonstrar ao BNA "que o ICAAP é sólido, eficaz e abrangente, bem como clarificar as metodologias e cálculos utilizados e os riscos que se pretende incorporar".

