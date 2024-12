O stock de reservas internacionais fixou-se em 14,9 mil milhões de dólares no final do terceiro trimestre de 2024, garantindo uma cobertura de 7,9 meses de importação de bens e serviços, avança o banco central.

No terceiro trimestre de 2024, diz o Banco Nacional de Angola, o saldo da conta corrente manteve-se superavitário situando-se em 2,1 mil milhões, equivalente a 8,4% do PIB, representando um aumento de 41,6% face ao trimestre anterior.

A redução do saldo deficitário da conta de rendimentos primários em 32,1% e dos serviços em 0,3% foi determinante para o desempenho da conta corrente, não obstante se ter observado uma redução do superavit da conta de bens em 2,3% e um agravamento do saldo deficitário das transferências correntes em 53,5%, refere o BNA.

Já a conta capital e financeira, de acordo com a nota de informação sobre estatísticas externas, registou um défice de 1,3 mil milhões, contra 1,3 mil milhões registado no trimestre anterior, justificado, segundo o BNA, principalmente, pelo desempenho dos outros capitais e dos capitais de médio e longo prazo (dívida pública).

A posição líquida do investimento internacional registou, de acordo com o banco central, um desagravamento do seu défice na ordem dos 1,1 mil milhões, como resultado, principalmente, do aumento dos activos face aos não residentes.