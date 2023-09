Vários clientes do Banco de Poupança e Crédito (BPC) reclamam da morosidade na transferência de dinheiro para contas do BPC para o BPC, que chegam a demorar 24 a 48 horas, quando o normal é que a transferência seja imediata.

Ao Novo Jornal, p BPC diz desconhecer tal situação e garante que não há registo de qualquer anomalia no sistema da instituição, que, segundo o relatório do Banco Nacional de Angola (BNA), divulgado no passado mês de Julho, é o banco com o maior número de reclamações dos seus clientes no II trimestre deste ano.

Vários clientes do Banco de Poupança e Crédito dão conta que valores transferidos para conta de própria instituição bancária esão a levar dias para se concretizarem o que não é normal noutros bancos.

Márcio Fernandes, Adão Manuel e André Ventura, três utentes do BPC com quem o Novo Jornal conversou esta quinta-feira, 28, numa das agências do banco da baixa de Luanda, onde se digiram para prestar reclamações, disseram que estão há 24 horas sem verem o dinheiro reflectido nas contas, o que não tem sido hábito.

"Fiz uma transferência ontem às 07:00, de BPC para BPC mais até agora que não tem nada na conta", desabafou Adão Manuel.

Como Adão Manuel estão os utentes Márcio Fernandes e André Ventura que estão há 24 horas transferiram valores para outra conta do banco, mas que até agora "nada aconteceu".

"Até onde eu sei, uma transferência bancária interna é na hora. Não sei porque está a acontecer isso aqui no BPC", desabafou Márcio Fernandes, ideia partilhada por André Ventura.

Entretanto, para além da demora na activação dos valores transferidos do BPC para BPC, os clientes queixam-se também de dificuldades em levantar dinheiro nas suas contas, ou seja, há dinheiro na conta mas não se consegue levantar na rede Multicaixa.

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou Beatriz Samunda, responsável pelo gabinete de comunicação institucional e imprensa do BPC, que afirmou desconhecer tal situação na instituição e assegurou não haver qualquer registo sobre o assunto.

Em Julho último, o Banco Nacional de Angola (BNA) considerou que BPC é o banco com mais reclamações dos seus clientes no II trimestre do ano em curso.

Conforme o relatório do banco central sobre reclamações apresentadas, as principais queixas incidem sobre contas de depósito à ordem e sobre as máquinas ATM e TPAs.