Adjudicação pelo Estado de quatro terminais marítimos de passageiros em Luanda está aberta. Acção exclui os barcos "catamarãs" que passarão a servir de transporte marítimo de passageiros para ligar as cidades de Cabinda e Soyo.

O concurso público para a concessão da exploração de quatro terminais marítimos de passageiros, nomeadamente o do Kapossoca, Mussulo, Museu da Escravatura e Macôco, foi aberto nesta quarta-feira, 11, em Luanda, sem a inclusão das embarcações de transporte de transitórios, vulgo catamarãs.

Futuramente, aquelas embarcações de passageiros que faziam as ligações marítimas entre a Baía de Luanda e a zona Sul da capital do País serão transferidas para as cidades de Cabinda e Soyo, explicou o secretário de Estado dos Transportes para Aviação Civil, Marítima e Portuária.

Carlos Borges, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia de lançamento do concurso para a concessão dos quatro terminais, revelou que os barcos servirão as populações daquelas regiões, onde serão praticados preços acessíveis e com melhores condições de mobilidade.

"Os catamarãs que aqui estão vão para Cabinda e Soyo para servir outra função. Temos de os rentabilizar também", afirmou o governante, acrescentando que, com esse procedimento, o Executivo estará "a pôr as coisas certas nos sítios certos".