Concurso para a privatização das unidades industriais CIF aberto pelo IGAPE, que recebe candidaturas até 5 de Julho

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado avançou com o concurso limitado por prévia qualificação para a cessão do direito de exploração e gestão, com opção de compra, de fábricas de cimento, de cerveja e de montagem de automóveis, que até 2020 pertenceram aos generais Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e Leopoldino Nascimento "Dino".