O Ministério dos Transportes (MINTRANS) admitiu as propostas de dois consórcios ao concurso para concessão do direito de exploração, gestão e manutenção do novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL). Trata-se da associação empresarial criada pela Corporacion América Airports (CAAP), Mota-Engil, e BestFly, e da parceria entre a China National Aero-Technology International Engineering Corporation (AVIC) e Yunnan Airport Group Co.

Estas propostas, segundo o MINTRANS, serão submetidas a um processo detalhado de avaliação, seguindo-se de uma fase de negociação, tendo em vista à sua melhoria, e, somente após a conclusão dessas etapas, a entidade pública contratante tomará a decisão final de adjudicação.

Relativamente às empresas que constituem o Consórcio "Corporacion América Airports (CAAP), Mota-Engil, S.A. e BestFly, Lda", o MINTRANS escreve em comunicado que a primeira empresa é especializada na gestão aeroportuária e actualmente opera 52 aeroportos em seis países da América Latina e da Europa (Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Arménia e Itália), sendo ainda, a 10ª maior operadora aeroportuária do sector privado do mundo, com base no tráfego de passageiros do ano de 2019.

Sobre a Mota-Engil, MINTRANS escreve que é uma empresa especializada no sector da construção e gestão de infraestruturas, com um percurso de mais de 70 anos, líder em Portugal com uma posição consolidada entre as 30 maiores empresas de construção europeias. Já sobre a BestFly Angola, no comunicado do ministério liderado por Ricardo Viegas d"Abreu lê-se que é uma empresa angolana de aviação, fundada em Novembro de 2009.

"A equipa é constituída por profissionais qualificados e experientes em aviação executiva no país, tornando-se líder de mercado e a maior empresa em termos de assistência em terra, com uma quota superior a 80%. Adicionalmente, oferece outros serviços que incluem voos fretados e gestão de aeronaves", lê-se igualmente no documento.

Sobre o consórcio China National Aero-Technology International Engineering Corporation (AVIC) e Yunnan Airport Group Co, o MINTRANS declara que o AVIC é um conglomerado aeroespacial, de defesa, engenharia e construção de infraestruturas, uma empresa estatal, afiliada a Aviation Industry Corporation of China, Ltd (Fortune Global 500).

O concurso público para a concessão do direito de exploração, gestão e manutenção do NAIL, lançado no passado dia 17 de Novembro de 2023, prevê a concessão por um período de 25 anos, com a possibilidade de se estender por mais 15 anos.

Destacar que o AIAAN tem capacidade para movimentar até 15 milhões de passageiros e 130 mil toneladas de mercadorias por ano. Esta infraestrutura aeroportuária foi concebida comoum dos maiores e mais relevantes hubs aeroportuários e logísticos do continente africano, com vista a dinamizar as trocas comerciais, promover a mobilidade entre os países de África e consolidar a ligação de Angola com o mundo.

Actualmente são realizados voos de carga no Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, estando previsto para o último trimestre de 2024 o seu pleno funcionamento com a operacionalização dos voos comerciais (domésticos, regionais e internacionais).