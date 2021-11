É impossível recordarmo-nos de Jacinto Tchipa sem ouvir a sua canção intitulada "A Cartinha da Saudade", que funcionou como terapia para os militares das partes em conflito durante o período de guerra em Angola. "Que a guerra nunca mais volte à nossa terra!", disse-me Jacinto Tchipa durante uma homenagem que lhe foi feita no programa "Show da Zimbo", no dia 19 de Setembro de 2015, tendo feito uma ligeira alteração na letra da canção, eliminando o trecho "nós lutámos para vencer o inimigo" e substituindo-o pelo "nós lutámos para chegar onde estamos", já em função do contexto de paz que o País vive desde Abril de 2002. A mãe que vê o filho partir para a frente de combate e sem certeza do seu regresso e que aguarda notícias suas.