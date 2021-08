Diz o BNA que a 31 de Janeiro de 2015, os depósitos em moeda estrangeira situavam-se em 15,5 mil milhões de dólares norte-americanos, ao passo que a 30 de Junho de 2021 diminuíram para 10,5 mil milhões de dólares norte-americanos, menos 5,0 mil milhões.

De acordo com a nota do BNA, a volatilidade dos depósitos em moeda estrangeira é devida, em grande parte, à volatilidade do preço de petróleo que afecta directamente os depósitos das empresas petrolíferas e do Tesouro Nacional no sistema bancário.

Quando aos depósitos em moeda estrangeira são expressos em moeda nacional verifica-se uma subida desses depósitos que acompanha exactamente a tendência da taxa de câmbio, ou seja, não obstante a contração dos depósitos em moeda estrangeira, a depreciação do Kwanza resultou num aumento destes depósitos quando expressos em moeda nacional, refere o BNA na nota publicada.

A finalizar, o Banco Central informa que "o aumento dos depósitos em moeda estrangeira quando expressos em moeda nacional, justifica-se, unicamente, pela depreciação do Kwanza, ou seja, os depósitos em moeda estrangeira expressos em kwanzas têm aumentado o seu valor nominal e não propriamente o seu volume, pelo que não deve ser confundido com um aumento das transacções em moeda estrangeira na economia ou com incremento dos níveis de dolarização no sistema financeiro nacional".