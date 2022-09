A Lucapa Diamond Company, empresa australiana, anunciou hoje a descoberta de mais um diamante gigante de 131 quilates na "maternidade" de gigantes em que se transformou a mina do Lulo, na Lunda Norte.

A gema encontrada no Lulo, que os australiano da Lucapa Diamond Company exploram com os privados da Rosa & Pétalas e a estatal Endiama, é um Type IIa, branco, o que representa uma qualidade superior em pureza e brilho.

Segundo o site do Market Herald, este diamante confirma o potencial do Lulo na produção de gigantes e é o 4º diamante com mais de 100 quilates a sair das suas entranhas este ano.

O CEO da Lucapa Diamond Company, Stephen Wetherall, citado pelo Market Herald, diz que esta descoberta demonstra o sucesso da parceria entre a diamantífera australiana, a Endiama e a Rosa & Pétalas.

"Esta descoberta ilustra o sucesso da nossa longa parceria com a Endiama e a Rosa & Pétalas, demonstrando mais uma vez a natureza especial da mina do Lulo e o seu potencial".

O ministro angolano dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, aproveitou para enfatizar o "enorme potencial de Angola" neste sector, deixando a esperança de que, com este tipo de descobertas sucessivas, o país vai estar em breve entre os maiores produtores de diamantes do mundo.

Este é o 29º diamante encontrado no Lulo com mais de 100 quilates, o que faz, de longe, esta mina a mais valiosa de Angola em quantidade de gemas especiais encontradas, que são assim considerados todos os diamantes com mais de 10,8 quilates, especialmente apreciados pela joalharia mundial de luxo.

O raro diamante rosa puro que se acredita ser o maior encontrado em 300 anos, encontrado há um mês, recolocou o Lulo nas bocas do mundo, como uma das mais valiosas minas do mundo desde que iniciou a exploração em 2016, ano em que viu as suas "pedras" baterem o recorde mundial por quilate, atingindo os 2.893 USD/quilate, devido, especialmente, à dimensão média das descobertas e à sua qualidade rara.

As descobertas consolidam o estatuto da exploração do Lulo como a estrela das minas de diamantes angolanas.

Longe de ser a mais produtiva, esta mina é, no entanto, aquela que tem produzido as gemas mais valiosas por quilate, tendo mesmo batido o recorde mundial em 2016, quando o preço médio chegou aos 2.983 dólares.

Com os primeiros diamantes encontrados datados de 1912, por geólogos belgas que fizeram uma incursão à zona das Lundas a partir do então Congo-belga, actual RDC, foi em 1917 que teve início a exploração de diamantes de forma planeada, mas só em 2016, no Lulo, Angola surgiu aos olhos do mundo como origem de uma "pedra" de grandes dimensões.

Foi nesse ano que a Lucapa mostrou o seu diamante de 404 quilates, o maior extraído em Angola desde sempre, e ainda outros dois, com 227, em Fevereiro de 2017, e 172 quilates (Março de 2016), que preenchem o pódio das maiores descobertas em solo angolano.

Estas gemas, consideradas de grande qualidade, especialmente a de 404 quilates, que foi vendida por 16 milhões USD à De Grisogono, de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, posteriormente transformada numa joia de 163 quilates e vendida por 34 milhões, fizeram com que o Lulo obtivesse o estatuto da mina mais valiosa por quilate em todo o mundo, atingindo em 2016 os 2 983 USD/quilate.