O leilão é organizado pela Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM) e conta exclusivamente com diamantes de qualidade e com peso superior a 10,8 quilates, a partir do qual os mercados consideram tratar-se de gemas "especiais".

Em comunicado, a Sodiam esclarece que a observação das "pedras" será feita a partir dos seus escritórios na capital angolana, terminando um dia antes do leilão, a 19, que será conduzido por via electrónica até às 10:00.

Neste leilão, em que poderão participar clientes que estejam devidamente registados na Sodiam, vão estar, entre as 36 gemas especiais, com mais de 10,8 quilates, quatro do Lulo, que se tem revelado como a mina dos gigantes angolanos, de onde saiu o maior de sempre extraído em Angola, com 404 quilates, em 2016, e ocupa os cinco primeiros lugares para os maiores diamantes nacionais de sempre.

Mas a licitação, que se prevê que vá ser especialmente concorrida, estão ainda 19 diamantes especiais do Kaixepa, sete diamantes da Catoca, o 4º maior kimberlito do mundo e a mais produtiva mina angolana, duas das Luminas, e um diamante por cada uma destas minas: do Chitotolo, do Uari, do Lunhinga e da Cooperativa Moquita.