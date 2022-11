O dinheiro gasto anualmente por Angola na Saúde tem ficado muito aquém do combinado no tratado de Abuja, em 2001. No OGE 2022, por exemplo, o Executivo do Presidente João Lourenço aplicou 905,5 mil milhões Kz para cobrir as despesas desse sector, representando somente 4,8% do bolo geral.

Há 21 anos, rigorosamente em Abril de 2001, Angola subscrevia a Declaração de Abuja, Nigéria, acordando, deste modo, que a Saúde passaria a beneficiar, anualmente, de 15% das despesas totais do Orçamento Geral do Estado (OGE). Entretanto, volvidas mais de duas décadas, o Executivo ainda não cumpriu com o convencionado, ao ponto de os fundos alocados ao sector estarem abaixo das necessidades previstas para se ter um Sistema de Saúde de qualidade, alertam especialistas.

Curiosamente, ao longo destes 21 anos, o País nem ao menos conseguiu colocar as suas despesas orçamentais totais no sector da Saúde na metade dos 15% acordados em Abuja, tendo o valor percentual mais alto sido de 6,7%, no OGE de 2008, quando as despesas globais para esse ministério foram de 169,9 mil milhões Kz, analisou os orçamentos este semanário.

